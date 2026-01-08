Video
Va chạm giữa xe container và ô tô con gây tranh cãi

Một số ý kiến cho rằng lỗi do ô tô con tạt đầu xe container, rơi vào điểm mù, trong khi số khác nhận định là xe container chuyển làn bất cẩn dẫn đến va chạm.
