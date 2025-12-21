Video
Va chạm giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Cả 2 người điều khiển xe máy đều không giảm tốc độ khi qua ngã tư, dù tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, dẫn đến tình huống va chạm giữa hai phương tiện.
