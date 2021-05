Ứng dụng giải đố cực hay giúp người chơi rèn luyện tư duy và tăng chỉ số IQ

Brain Out là tựa game đang “gây sốt” trong cộng đồng mạng tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Không phải là một tựa game hành động hay giải trí đơn thuần, Brain Out là game rèn luyện trí não và tư duy, mà người chơi cần phải có trí sáng tạo và một sự tưởng tượng phong phú để có thể vượt qua những câu đố mà Brain Out mang đến.