Video
video cùng chuyên mục

Ùn tắc trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An gây ùn ứ kéo dài, phương tiện nằm im nhiều tiếng.
Đọc thêm : Tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam, phương tiện ùn ứ trong nhiều giờ