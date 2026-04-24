Tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam, phương tiện ùn ứ trong nhiều giờ

Sáng 24/4, anh Nguyễn Văn Chuyển, tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Ùn tắc trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An do tai nạn (Video: Văn Chuyển).

Theo anh Chuyển, vào thời điểm trên, một phương tiện gặp sự cố nằm trên đường khiến giao thông qua khu vực bị rối loạn. Dòng xe phía sau nhanh chóng dồn ứ, kéo dài hàng cây số.

“Vụ tai nạn khiến hàng trăm phương tiện chôn chân trên cao tốc. Xe của tôi mắc kẹt tại chỗ hơn 7 tiếng đồng hồ, đến hơn 9h vẫn chưa thể di chuyển”, anh Chuyển cho biết.

Liên quan vụ việc, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận tai nạn xảy ra tại km401 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hàng trăm ô tô ùn ứ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An (Ảnh: Văn Chuyển).

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe tải xuống dốc không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm liên hoàn và gây ùn tắc kéo dài. Chúng tôi đã tổ chức phân luồng, yêu cầu các phương tiện ở hai đầu cao tốc chuyển hướng xuống quốc lộ 1A để lưu thông. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết.