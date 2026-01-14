Video
Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Nút giao Láng Hạ - La Thành

Nút giao Giảng Võ - La Thành - Láng Hạ từ khi nới rào chắn để thi công đường Vành đai 1, đã trở nên hỗn loạn, kẹt xe nghiêm trọng hơn trước.
