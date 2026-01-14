Kẹt xe cả ngày lẫn đêm nút giao Láng Hạ - La Thành đoạn thi công Vành đai 1

"Điểm đen giao thông" đoạn nút giao Láng Hạ - La Thành trước đây thường xuyên ùn tắc vào các khung giờ cao điểm vì lưu lượng phương tiện đông đúc. Nhưng sau khi khu vực này triển khai nới rào chắn để thi công "tuyến đường đắt nhất hành tinh" đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, giao thông càng trở nên ùn tắc nghiêm trọng hơn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 13/1, đường Láng Hạ, đoạn dừng đèn đỏ nút giao Láng Hạ - La Thành, đơn vị thi công đường Vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục) đã nới rào chắn, đẩy hàng rào ra phía mặt đường khoảng 2m, phần làn đường rẽ phải từ Láng Hạ đã được rào lại, cột đèn tín hiệu, biển tên đường hiện cũng đã nằm trong khu vực rào chắn.

Các công nhân đơn vị thi công triển khai lập rào chắn, lập dải phân cách tạm thời đoạn cuối phố Láng Hạ để thi công Vành đai 1.

Sau khi lập rào chắn, lập giải phân cách tạm thời, đoạn cuối phố Láng Hạ, khu vực này trở thành "nút thắt cổ chai" ngay đoạn dừng đèn đỏ, từ đó tình trạng ùn ứ giao thông khu vực này càng nghiêm trọng hơn.

Khu vực rào chắn bên phải, phía cuối phố Láng Hạ khiến làn đường rẽ phải về hướng phố La Thành bị thu hẹp, tạo thành "điểm nghẽn" ngay điểm dừng đèn đỏ cuối phố Láng Hạ.

Các phương tiện ùn ứ ngay khu vực được nới rào chắn, tình trạng tắc đường giờ cao điểm khu vực này càng nghiêm trọng hơn, kéo dài hơn trước đây.

Ngoài ra, việc thi công đường Vành đai 1 khiến khu vực nút giao này ngổn ngang, mặt đường xấu cùng với tầm nhìn giảm do bụi, rào chắn, khiến việc di chuyển của người dân cũng chậm hơn.

Ông Văn Đức, bảo vệ làm việc ngay gần nút giao Láng Hạ - La Thành, cho biết, trước đây khu vực này hàng ngày cũng thường xuyên ùn tắc, kẹt xe kéo dài. Nhưng từ sau khi nới rào chắn để thi công đường Vành đai 1 thì tình trạng này nghiêm trọng hơn, ùn tắc kéo dài hơn.

"Sáng nay họ mới nới rào chắn ra thêm, đường bị thu hẹp lại nên xe ùn ứ nhiều hơn trước đây, buổi sáng nay có lúc ùn tắc dài từ đoạn dừng đèn đỏ về tận cầu vượt Thái Hà", ông Đức nói.

Việc thi công đường Vành đai 1 khi nhiều đoạn mặt đường bị đào xới, gồ ghề, khiến việc lưu thông của các phương tiện cũng chậm hơn, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến việc giao thông khu vực này ùn ứ.

18h, đúng giờ tan tầm, phố Láng Hạ kẹt dài từ cầu vượt Thái Hà về tới nút giao Láng Hạ - La Thành.

Chị Hoài Phương đang trên đường đi làm về, tới khu vực cuối phố Láng Hạ thì bị "chôn chân" vì ùn tắc.

"Trước đây khu vực này cũng hay tắc lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tắc dài hơn bình thường, đi từ phố Thái Hà về mất 20 phút mà chưa tới được Láng Hạ", chị Phương cho hay.

Vào giờ cao điểm, khu vực nút giao Láng Hạ - La Thành - Giảng Võ lượng xe lưu thông dày đặc, ùn tắc, hỗn loạn tứ phía.

Trên phố Giảng Võ, đoạn gần nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, lượng phương tiện ùn ứ kéo dài giờ tan tầm. Dòng xe lưu thông chậm chạp, hỗn loạn giữa các làn đường, nhiều phương tiện leo lên vỉa hè để cố thoát ra đoạn ùn tắc.

Ngay dưới chân cầu bộ hành cuối phố Giảng Võ, đoạn giao với phố Ngọc Khánh, dòng phương tiện ùn ứ, hỗn loạn nghiêm trọng vì lòng đường nhỏ hẹp, nhưng phương tiện đổ về dày đặc.

Nhiều tài xế, người đi đường ngán ngẩm vì mất nhiều thời gian "chôn chân" trên đoạn đường ùn tắc giờ cao điểm.

Nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành là đoạn Vành đai 1 đi qua, mật độ giao thông lớn nhưng mặt đường khá nhỏ hẹp. Hiện khu vực này đang trong giao đoạn thi công, nhiều điểm được nới rào chắn, phân làn tạm thời để thi công đường khiến mặt đường càng thu hẹp hơn, đặc biệt là khu vực cuối phố Láng Hạ, phố La Thành.