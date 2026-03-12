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Ukraine tập kích tên lửa vào thành phố Bryansk của Nga gây thiệt hại

Ukraine tập kích tên lửa hành trình Storm Shadow vào thành phố Bryansk của Nga gây thiệt hại nặng.
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