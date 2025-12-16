Video
video cùng chuyên mục

Ukraine đăng video xuồng tự sát đánh trúng tàu ngầm Nga

Ukraine tuyên bố lần đầu tiên sử dụng xuồng tự sát để vô hiệu hóa tàu ngầm Nga, nhưng Moscow phủ nhận cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại.
Đọc thêm : Ukraine nói xuồng tự sát lần đầu đánh trúng tàu ngầm Nga, Moscow lên tiếng