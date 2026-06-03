Video
video cùng chuyên mục

Ukraine đăng video tấn công tàu Nga tại căn cứ Kronstad

Ukraine công bố video máy bay không người lái tấn công tàu chiến Nga tại Leningrad.
Đọc thêm : Khoảnh khắc Ukraine khai hỏa “đốt cháy tàu chiến Nga”