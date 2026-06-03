Khoảnh khắc Ukraine khai hỏa “đốt cháy tàu chiến Nga”

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine, ông Robert "Magyar" Brovdi, tuyên bố lực lượng này đã tấn công một tàu chiến Nga tại căn cứ hải quân Kronstadt ở tỉnh Leningrad của Nga vào ngày 3/6.

Ông Brovdi xác nhận máy bay không người lái của USF đã "theo dõi và đốt cháy" tàu hộ vệ Boikyi, vốn được trang bị tên lửa dẫn đường, của Nga.

"Con tàu có một lịch sử thú vị về những chuyến đi và cuộc phiêu lưu dọc theo biên giới NATO. Nó đã hộ tống hạm đội dầu bí mật - một con tàu thực sự đáng tin cậy", ông Brovdi cho biết.

Ukraine đăng video tấn công tàu Nga tại căn cứ Kronstad (Nguồn: Kyiv Independent).

Hiện Nga chưa lên tiếng về vụ việc.

Tàu Boikyi được cho là đã hộ tống các tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật của Nga qua eo biển Anh vào năm 2025.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận vào ngày 3/6 rằng, các mục tiêu quân sự tại căn cứ Kronstadt đã bị tấn công cùng với các mục tiêu khác bên trong lãnh thổ Nga và các khu vực ở Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Thống đốc tỉnh Leningrad, Aleksandr Drozdenko, cho biết 50 máy bay không người lái đã bị bắn hạ tại khu vực này vào ngày 3/6.

Căn cứ Kronstadt nằm ở phía tây St. Petersburg. Vào ngày 3/6, Ukraine đã tấn công cảng dầu St. Petersburg trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026, một hội nghị thường niên của các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì.

Một thành viên trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại diễn đàn. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ tham dự sự kiện này trong nhiều năm.

Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng, “các cơ sở quan trọng trên lãnh thổ Nga đã bị tập kích, bao gồm cả Tổng kho Dầu St. Petersburg, nằm cách biên giới Ukraine 1.100km".

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine và Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine đều tham gia các chiến dịch tấn công này.

Cuộc tấn công mới vào Tổng kho Dầu St. Petersburg diễn ra một ngày sau khi Nga phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Kiev, Dnipro và các thành phố khác của Ukraine. Cuộc tấn công trên diện rộng đó đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương.

Tổng thống Zelensky cho biết Nga có thể sắp tiến hành đợt tấn công quy mô lớn khác vào Ukraine.

Washington Post dẫn nhận định của các quan chức châu Âu cho rằng có dấu hiệu Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev. Điều này có thể không chỉ liên quan đến tình hình quân sự mà còn là một nỗ lực nhằm tác động đến tiến trình của các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai.

Moscow được cho là đang cố gắng tác động đến triển vọng nối lại các cuộc đàm phán vốn vẫn đang bế tắc. Việc gia tăng các cuộc tấn công có thể là một phần của chiến lược gây sức ép nhằm đảm bảo một thỏa thuận trong tương lai với các điều khoản có lợi hơn cho Nga.