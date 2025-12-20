Video
video cùng chuyên mục

Ukraine đăng video tấn công tàu chở dầu Nga

Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tấn công tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” của Nga trên biển Địa Trung Hải.
Đọc thêm : Ukraine tính toán gì khi tập kích vào "hạm đội bóng tối" của Nga?