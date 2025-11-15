Video
Ukraine đăng video phóng tên lửa tầm xa tập kích lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine đã đăng video phóng tên lửa tầm xa Long Neptune để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
Khoảnh khắc Ukraine phóng tên lửa tầm xa "tập kích lãnh thổ Nga"