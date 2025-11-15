Khoảnh khắc Ukraine phóng tên lửa tầm xa "tập kích lãnh thổ Nga"

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội Ukraine phóng tên lửa tầm xa Long Neptune tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vào đêm 14/11. Đây là lần đầu tiên Kiev công khai phô diễn sức mạnh loại vũ khí này.

"Tên lửa Long Neptune của Ukraine đang hoạt động mạnh mẽ hơn nữa", ông Zelensky viết trên Telegram khi đăng tải đoạn video.

Ukraine đăng video phóng tên lửa tầm xa tập kích lãnh thổ Nga (Nguồn: Forbes)

Tổng thống Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công các địa điểm cụ thể ở Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Ông Zelensky cho biết đây là phản ứng của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.

“Tên lửa Ukraine mang lại kết quả rõ ràng và chính xác hàng tháng”, ông nói, đồng thời cảm ơn những người tham gia chương trình tên lửa của Ukraine đã cải thiện cả độ chính xác lẫn tầm bắn của vũ khí này.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin Ukraine phóng tên lửa Long Neptune tập kích lãnh thổ.

Ukraine gần đây đã công bố phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Neptune được sản xuất trong nước, cùng loại với hệ thống mà Kiev tuyên bố được sử dụng để đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga vào tháng 4/2022.

Hình ảnh của tên lửa nâng cấp đã xuất hiện trong video do nhà sản xuất vũ khí Zbroya công bố hồi tháng 8, cùng với sự xuất hiện của pháo Bohdana và xuồng không người lái.

Tạp chí quốc phòng Militarnyi cho biết thân tên lửa lớn hơn có thể giúp mở rộng tầm bắn lên tới 1.000km và khả năng tăng kích thước đầu đạn.

Vào tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000km.

Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa nâng cấp này trong cuộc tấn công vào quân cảng Novorossiysk của Nga hồi tháng 5, với tầm bắn hơn 750km.

Militarnyi đưa tin vũ khí mới có thể được trang bị đầu đạn chứa nhiều chất nổ hơn hoặc đầu xuyên cứng hơn, hoặc hệ thống dẫn đường mới. Các kế hoạch nâng cấp vào năm 2023 bao gồm cảm biến hồng ngoại hoặc hệ thống dẫn đường cho giai đoạn cuối của hành trình bay.

Vào thời điểm đó, các kế hoạch cũng được đưa ra để tăng tải trọng đầu đạn từ 150kg lên 350kg, tuy nhiên tải trọng cuối cùng của phiên bản nâng cấp vẫn chưa được xác định.

Mặc dù ban đầu Neptune được thiết kế là tên lửa chống hạm, nhưng các kế hoạch nâng cấp cho thấy sau đó nó đã được sử dụng cho các cuộc tấn công đất đối đất trên bộ.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.