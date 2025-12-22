Video
Ukraine đăng video phá hủy 2 tiêm kích Nga

Ukraine tuyên bố 2 máy bay chiến đấu của Nga đã bị hư hại sau một cuộc tấn công vào sân bay quân sự vào ngày 21/12.
Đọc thêm : Ukraine tấn công xuyên biên giới, tuyên bố phá hủy 2 tiêm kích Nga