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Ukraine cạn kiệt tăng thiết giáp nên phải dùng "vũ khí bất đắc dĩ"

Ukraine tổn thất nặng nề, cạn kiệt tăng thiết giáp đến mức phải dùng "vũ khí bất đắc dĩ".
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