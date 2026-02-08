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Ukraine báo động Nga tung "tàu sân bay mini" không thể gây nhiễu

Ukraine cảnh báo nguy cơ từ các xuồng xuồng mặt nước không người lái (USV) mà Nga tuyên bố đang bắt đầu sản xuất hàng loạt.
Đọc thêm : Ukraine báo động Nga tung "tàu sân bay mini" không thể gây nhiễu