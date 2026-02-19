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Ukraine báo động Nga biến Shahed thành "tàu sân bay trên không"

Ukraine công bố bằng chứng cho thấy UAV cảm tử Shahed của Nga đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn nữa.
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