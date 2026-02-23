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UAV Ukraine tập kích phá hủy kho dầu và 2 tổ hợp phòng không Tor của Nga

Ukraine tiến hành vụ tập kích chính xác bằng UAV, phá hủy kho dầu và 2 tổ hợp phòng không Tor của Nga.
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