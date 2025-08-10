Video
video cùng chuyên mục

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Saratov ở Nga, gây cháy nổ dữ dội

Rạng sáng 10/8, Ukraine tiến hành trận tập kích bằng UAV vào nhà máy lọc dầu Saratov ở Nga, gây cháy nổ dữ dội.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 10/8: Lực lượng Kiev tiếp tục đột kích vào lãnh thổ Nga