UAV Ukraine lao trúng tòa chung cư ở Voronezh, Nga

Ukraine tập kích đường không trả đũa, trong đó có 1 chiếc UAV lao trúng tòa chung cư ở Voronezh, Nga.
