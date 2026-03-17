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UAV tiếp cận Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái (UAV) chưa xác định lượn lách giữa các tòa nhà trong khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt được cho là Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.
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