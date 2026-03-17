Mỹ bảo vệ đại sứ quán ở Iraq bằng khẩu pháo có thể xả 4.500 viên/phút

Phòng không của Mỹ bắn hạ vật thể lạ tiếp cận Đại sứ quán ở Baghdad (Video: X)

Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 17/3 cho thấy khoảnh khắc được cho là tổ hợp phòng không C-RAM của Mỹ khai hỏa liên tục để bảo vệ đại sứ quán ở Baghdad khỏi cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo giới chức Iraq, các rocket và ít nhất 5 UAV đã được lao về phía Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad vào sáng sớm.

Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, ít nhất 3 UAV đã bay về phía Đại sứ quán Mỹ. Hệ thống phòng không C-RAM đã bắn hạ 2 chiếc, và chiếc còn lại rơi xuống bên trong khuôn viên đại sứ quán, gây ra lửa và khói bốc lên.

Báo cáo cũng cho biết thêm, đây là cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu.

C-RAM là một pháo Gatling cỡ nòng 20mm, có khả năng bắn tới 4.500 viên/phút. Hệ thống này được kết hợp với radar, cảm biến và các mô-đun liên lạc, đồng thời được lắp trên một rơ-moóc nặng 35 tấn, cho phép cơ động và nhanh chóng phát hiện cũng như bắn hạ các mục tiêu bay tới.

Đạn 20mm của pháo vừa có khả năng xuyên giáp nhẹ vừa có sức nổ cao, cho phép tấn công linh hoạt cả mục tiêu trên không và mặt đất ở tầm bắn khoảng 2.000m. Ngoài ra, chúng còn có cơ chế tự hủy nếu bắn trượt mục tiêu nhằm tránh gây thiệt hại ngoài ý muốn.

Loại pháo trên được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng của tàu chiến trước các tên lửa hành trình hoặc mục tiêu mặt nước lọt qua các lớp phòng thủ tầm xa. Tổ hợp này từng gây chú ý vào năm 2024 khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely sử dụng nó để bắn hạ một tên lửa của lực lượng Houthi bay tới gần chưa đầy 2km so với con tàu tại biển Đỏ.

Phiên bản trên bộ của hệ thống đã được sử dụng hàng nghìn lần để bảo vệ các căn cứ tiền phương của Mỹ tại Iraq và Afghanistan kể từ khi lần đầu được triển khai tại Iraq vào năm 2004.

Trước đó, một lực lượng dân quân ủng hộ Iran tại Iraq đã đăng tải đoạn video gần 2 phút video lên Telegram, cho thấy một UAV bay thấp xuyên qua khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

UAV tiếp cận Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Video: X).

Trong video, UAV được thấy lượn lách giữa các tòa nhà trong khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt vào ban ngày. Dường như nó không gây ra va chạm nào bên trong khu vực này. Đoạn video được ghi ngày 16/3, nhưng chưa thể xác minh độc lập.

Đầu tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Banghdad đã yêu cầu toàn bộ nhân viên không thiết yếu rời đi do lo ngại về an ninh.

Đại sứ quán Mỹ đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công trong những ngày gần đây khi Iran tìm cách đáp trả chiến dịch không kích chung của Mỹ và Israel.

Một số nhóm dân quân ủng hộ Iran hoạt động tại Iraq đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại đây kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu.