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UAV Nga tập kích phá hủy F-16 và Su-27 Ukraine

UAV Nga tập kích phá hủy nhiều chiến đấu cơ F-16 và Su-27 Ukraine tại một sân bay nằm sâu trong hậu phương.
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