Video
video cùng chuyên mục

UAV Nga phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Ukraine

UAV Nga phá hủy các bệ phóng và radar thuộc tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Ukraine ở vùng Kharkov.
Đọc thêm : Nga phá hủy các tổ hợp tên lửa Himars và Patriot của Ukraine