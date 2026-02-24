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UAV Lancet Nga tập kích nhóm binh sĩ Ukraine tại vùng Zaporizhia

UAV Lancet của Nga tập kích chính xác vào các phương tiện cơ giới và một nhóm lính bộ binh Ukraine tại vùng Zaporizhia.
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