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UAV Geran-2 của Nga tập kích mục tiêu ở Dnipropetrovsk

Một số UAV Geran-2 của Nga đang tập kích mục tiêu Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk.
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