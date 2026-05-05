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UAV của Hezbollah tập kích xe tăng, trực thăng Israel

UAV của Hezbollah tập kích xe tăng thiết giáp và trực thăng Israel, gây ra một số tổn thất.
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