UAV bị bắn hạ gần dinh tổng thống Venezuela

Đoạn video được chia sẻ cho thấy các hệ thống phòng không đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) gần dinh tổng thống Venezuela.
