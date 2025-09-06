Video
U23 Yemen đánh bại U23 Bangladesh 1-0

U23 Yemen giành chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Bangladesh. Kết quả này giúp cho đội bóng Tây Á gây áp lực lên U23 Việt Nam ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026.
