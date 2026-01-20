U23 Việt Nam đã thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á diễn ra vào tối 20/1. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik kết thúc trận đấu với 10 người do Lý Đức nhận thẻ đỏ.