U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Với bàn thắng từ chấm 11m của Đình Bắc và cú đệm lòng chính xác của Hiểu Minh, U23 Việt Nam đã thắng 2-0 trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn giải U23 châu Á 2026.
