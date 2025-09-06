Video
U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C với U23 Yemen.
