U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

U23 Việt Nam thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á 2026 tối 9/1. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik toàn thắng sau 2 lượt trận.
