Video
video cùng chuyên mục

U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE: Minh Phúc lập công

Các cầu thủ U23 Việt Nam phối hợp tự tin trong vòng cấm địa của U23 UAE, Minh Phúc tung chân dứt điểm ở trung tâm vòng cấm, bóng khẽ chạm chân cầu thủ U23 UAE đi vào lưới.
Đọc thêm : U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á