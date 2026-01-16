Video
video cùng chuyên mục

U23 Việt Nam 1-0 U23 UAE: Lê Phát mở tỷ số

Đình Bắc đi bóng khéo léo ở bên trái trong vòng cấm địa, anh căng ngang vừa tầm để Lê Phát đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số.
Đọc thêm : U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á