U23 Việt Nam 1-0 U23 Kyrgyzstan: Khuất Văn Khang mở tỷ số

Văn Khang sút bóng vào góc hạ gục thủ thành U23 Kyrgyzstan mở tỷ số trận đấu. Trước đó, Lê Phát đã mang về quả 11m cho U23 Việt Nam.
