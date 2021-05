U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria, U23 châu Á 2018

Vào tháng 1 vừa qua, U23 Việt Nam đã gặp Syria ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của vòng chung kết U23 châu Á. Đội tuyển Syria cần thắng mới có hi vọng giành vé vào vòng trong, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa cũng có hi vọng (phụ thuộc vào trận U23 Hàn Quốc và U23 Australia). Đội tuyển Syria đã chơi lấn lướt hơn trong suốt trận đấu, nhưng họ không thể một lần đưa bóng vào lưới của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Có được một điểm, U23 Việt Nam tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng do U23 Hàn Quốc đã thắng ở lượt cuối trước U23 Australia.