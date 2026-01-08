Đánh bại U23 Lebanon với tỷ số 3-2, U23 Uzbekistan tạm vượt lên dẫn đầu bảng C giải châu Á. Đội bóng Trung Á tạm xếp trên hai đội bóng rất mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Iran.