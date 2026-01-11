Video
U23 Trung Quốc thắng 1-0 U23 Australia

U23 Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Australia. Với kết quả này, họ rộng cửa giành vé đi tiếp ở giải U23 châu Á.
Bất ngờ quật ngã U23 Australia, U23 Trung Quốc rộng cửa đi tiếp