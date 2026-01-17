Video
U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

U23 Trung Quốc xuất sắc hạ gục U23 Uzbekistan ở loạt sút luân lưu. Với kết quả này, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Việt Nam trong trận bán kết giải U23 châu Á.
