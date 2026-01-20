Thủ môn Li Hao tiết lộ bí mật về mẩu giấy giúp U23 Trung Quốc vào bán kết

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Ở trận tứ kết với U23 Uzbekistan, thủ thành Li Hao của U23 Trung Quốc đã trở thành người hùng khi có tới 8 pha cứu thua cho đội nhà trong 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ. Đặc biệt, pha cứu thua thứ 9 của anh trong loạt sút luân lưu đã giúp U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết giải châu Á.

Trong loạt sút luân lưu, truyền hình trực tiếp liên tục ghi lại cảnh Li Hao mỉm cười và cẩn thận xem xét "mẩu giấy nhỏ" trên chai nước của mình trước khi thực hiện pha cứu thua. Hành động này được nhiều người cho rằng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống phải phân thắng bại với đội bóng Trung Á trên chấm 11m từ trước.

Mẩu giấy nhỏ ở chai nước của thủ thành Li Hao mang theo trong loạt sút luân lưu với U23 Uzbekistan (Ảnh: Sina).

Thủ thành Trung Quốc cẩn thận kiểm tra thông tin trên mẩu giấy trước khi thực hiện cản phá phạt đền (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, thủ thành Li Hao cho biết anh đã chuẩn bị cho loạt sút luân lưu trong mọi trận đấu, nhưng anh giấu chúng đi và chỉ lấy ra khi cần thiết.

"Trên chai có ghi cách đối thủ thường thực hiện loạt sút luân lưu, nhưng không cầu thủ nào được viết ra trên mảnh giấy thực hiện phạt đền trong trận đấu này cả", thủ thành Li Hao cho biết.

Người hâm mộ đã đặt câu hỏi, tại sao thông tin trên mẩu giấy đều không chính xác, nhưng thủ thành sinh năm 2004 lại kiểm tra một cách tỉ mỉ trước mỗi lượt đá phạt đền của đối thủ đến vậy. Li Hao đã tiết lộ bí mật, cho biết đó là một chiến thuật tâm lý.

"Khi người thực hiện quả phạt đền thấy mình bị nghiên cứu, họ chắc chắn sẽ lo lắng và phải suy nghĩ xem có nên thay đổi hướng hay tư thế sút hay không. Đó cũng là một dạng áp lực đối với họ", anh nói.

Chiến thuật tâm lý này đã chứng tỏ hiệu quả. Trong loạt sút luân lưu, cầu thủ của U23 Uzbekistan sút hỏng một quả khi đưa bóng đập trúng xà ngang, và một quả phạt đền bị Li Hao bắt gọn. Với màn trình diễn xuất sắc đó, Li Hao đã được các đồng đội tung lên không trung và AFC đã bầu anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Thủ thành Li Hao kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu tốt để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào chung kết (Ảnh: Xinhua).

"Tôi thực sự đã mơ về những cảnh tượng như thế này nhiều lần, được mặc chiếc áo đội tuyển quốc gia và được các đồng đội tung lên không trung. Tôi luôn tin rằng ngày này sẽ đến. Nghĩ về cách tôi đã vượt qua tất cả, những khó khăn mà tôi đã chịu đựng, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng", thủ thành đến từ Quảng Châu chia sẻ.

Dù vậy, thủ thành của U23 Trung Quốc bày tỏ sự thận trọng khi đối đầu với U23 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra vào tối nay (22h30 ngày 20/1, giờ Việt Nam).

"Đội tuyển U23 Việt Nam cũng rất mạnh. Không có đội bóng yếu nào lọt vào bán kết cả. Chúng ta phải dốc toàn lực trong trận đấu tiếp theo và không để lại bất kỳ sự tiếc nuối nào!", thủ thành Li Hao chốt lại.