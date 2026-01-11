Video
U23 Thái Lan hòa 1-1 U23 Iraq

U23 Thái Lan đã hòa 1-1 trước U23 Iraq ở lượt trận thứ hai bảng D giải U23 châu Á. Kết quả này giúp cho "Voi chiến" tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.
