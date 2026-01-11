Video
U23 Syria đánh bại U23 Qatar 1-0

Với việc đội tuyển U23 Qatar để thua U23 Syria với tỷ số 0-1, đội tuyển U23 Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng B.
