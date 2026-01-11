U23 Syria thắng U23 Qatar, U23 Nhật Bản vào tứ kết với ngôi đầu bảng

U23 Syria đánh bại U23 Qatar 1-0

Rạng sáng nay (11/1, giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Syria gây bất ngờ khi đánh bại U23 Qatar với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Mahmoud Al Aswad trên chấm phạt đền ở phút 85. Trước đó Mohammad Al Mustafa đã bị hậu vệ U23 Qatar phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

U23 Syria ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Qatar ở phút 85 của trận đấu (Ảnh: AFC).

Chiến thắng này của U23 Syria đồng thời giúp U23 Nhật Bản đoạt vé vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 sớm một vòng đấu khi có 6 điểm sau hai trận toàn thắng (ở lượt cuối U23 Nhật Bản gặp U23 Qatar chưa giành được điểm số nào, trong khi U23 UAE và U23 Syria cùng có 3 điểm sẽ tranh vị trí nhì bảng).

Như vậy U23 Qatar cũng là đội bóng đầu tiên chính thức bị loại ngay từ vòng bảng sau hai trận thua liên tiếp và lượt trận cuối với U23 Nhật Bản chỉ mang tính chất thủ tục.

U23 Nhật Bản là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 sớm một vòng đấu (Ảnh: AFC).

Cục diện của bảng B sớm được xác định đồng nghĩa giúp U23 Việt Nam có những toan tính hợp lý ở vòng đấu cuối vào ngày 12/1 tới đây. Để có thể tiến sâu ở giải đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần phải hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng A nhằm tránh phải đối đầu với U23 Nhật Bản ngay vòng tứ kết.

Mục tiêu này của U23 Việt Nam hoàn toàn khả thi khi đội chủ nhà U23 Saudi Arabia ở giải đấu này không thực sự là đội bóng mạnh. Sau hai trận đấu vừa qua, U23 Saudi Arabia chỉ mới giành được 3 điểm, khi thắng vất vả U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0 và để thua U23 Jordan với tỷ số 2-3.

U23 Việt Nam nắm lợi thế ở lượt đấu cuối khi chỉ cần một trận hoà trước U23 Saudi Arabia là chắc suất vào vòng tứ kết với vị trí đầu bảng và không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Tối 10/1, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U23 Việt Nam trước lượt trận cuối vòng bảng.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải giữ sự tập trung cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, dù đang nắm trong tay lợi thế lớn sau hai chiến thắng liên tiếp.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng A (Ảnh: AFC).

Chủ tịch VFF nhắc lại bài học từ những giải đấu trước, trong đó có trường hợp dù khởi đầu thuận lợi cũng với hai trận thắng như tại VCK U20 châu Á 2023, nhưng vẫn không thể đi tiếp, qua đó để các cầu thủ ý thức rõ rằng kết quả chỉ được quyết định khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Người đứng đầu VFF cũng gửi gắm niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí và khát khao cống hiến của các cầu thủ, mong toàn đội giữ vững sự tập trung, quyết tâm cao nhất để hướng tới trận đấu quan trọng với U23 Saudi Arabia và chinh phục những cột mốc tiếp theo tại VCK U23 châu Á 2026.

Bảng xếp hạng bảng B giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).