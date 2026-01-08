Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m, U23 Qatar đã phải trả giá khi nhận hai bàn thua trước U23 UAE ở trận ra quân bảng B VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 7/1 (giờ Việt Nam).