Video
video cùng chuyên mục

U23 Qatar nhận thất bại cay đắng 0-2 trước U23 UAE

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m, U23 Qatar đã phải trả giá khi nhận hai bàn thua trước U23 UAE ở trận ra quân bảng B VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 7/1 (giờ Việt Nam).
Đọc thêm : Đá hỏng phạt đền, U23 Qatar thất bại trước U23 UAE