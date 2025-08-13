Video
video cùng chuyên mục

U23 nữ Australia thắng Timor Leste 9-0

Ở lượt cuối bảng B giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, U23 Australia thắng Timor Leste 9-0 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).
Đọc thêm : Tuyển nữ Việt Nam gặp U23 nữ Australia, Thái Lan đối đầu Myanmar ở bán kết