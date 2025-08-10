Video
U23 nữ Australia bất ngờ đánh bại tuyển nữ Philippines

Giành chiến thắng 1-0 trước Philippines, U23 nữ Australia sống lại hy vọng vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.
