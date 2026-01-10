Video
U23 Nhật Bản thắng đậm U23 UAE 3-0

U23 Nhật Bản gần như giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 sau khi thắng đậm U23 UAE với tỷ số 3-0, ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) tối 10/1.
