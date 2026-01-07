Video
U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Syria 5-0

U23 Nhật Bản đã chứng minh đẳng cấp khi giành chiến thắng đậm trước U23 Syria với tỷ số 5-0 ở trận ra quân bảng B giải U23 châu Á diễn ra tối 7/1 (giờ Việt Nam).
